ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки грудня в Києві

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 січня 2023 11:52
Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки грудня в Києві Фото: погода в Києві в грудні була теплішою за кліматичну норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градусів морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 12 грудня, коли максимальна температура досягла 10,7 градусів тепла.

На проспекті Науки в Києві випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.

Нагадаємо, середня температура повітря осені 2022 року в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України