Тепліше за норму: кліматологи підбили підсумки грудня в Києві
Середньомісячна температура грудня 2022 року у Києві склала 0,7 градусів морозу, що вище за кліматичну норму на 1,1 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
За даними кліматологів, найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 12 грудня, коли максимальна температура досягла 10,7 градусів тепла.
На проспекті Науки в Києві випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.
Нагадаємо, середня температура повітря осені 2022 року в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.