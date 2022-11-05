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Увімкнуть після перемоги: Посольство України у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення

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Німеччина, Субота 05 листопада 2022 11:59
Увімкнуть після перемоги: Посольство України у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення Фото: посол України у Німеччині Олексій Макеєв (facebook.com.oleksii_makeiev)
Автор: Тетяна Степанова

На знак солідарності з Україною, яка частково без освітлення через масштабні ворожі обстріли з енергетичної інфраструктури, посольство країни в Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі, в якій воно розміщене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будівлі посольства України в Німеччині", - написав Макеєв.

За його словами, освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - наголосив посол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що посол України в Німеччині Олексій Макеєв дорікнув Берліну через повільну допомогу ЗСУ. Закликав якнайшвидше надати сучасні танки.

Також раніше ми писали, що Олексій Макеєв закликав Німеччину переглянути своє рішення щодо надання притулку російським ухилянтам.

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Алексей Макеев
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