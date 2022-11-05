Увімкнуть після перемоги: Посольство України у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення

На знак солідарності з Україною, яка частково без освітлення через масштабні ворожі обстріли з енергетичної інфраструктури, посольство країни в Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі, в якій воно розміщене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у Німеччині Олексія Макеєва.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будівлі посольства України в Німеччині", - написав Макеєв.

За його словами, освітлення повернуть після перемоги України.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор", - наголосив посол.