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Включат после победы: Посольство Украины в Германии выключило вечернее освещение

Новина українською →
Германия, Суббота 05 ноября 2022 11:59
Включат после победы: Посольство Украины в Германии выключило вечернее освещение Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com.oleksii_makeiev)
Автор: Татьяна Степанова

В знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за масштабных вражеских обстрелов из энергетической инфраструктуры, посольство страны в Германии решило выключить вечернее освещение здания, в котором оно расположено.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение здания посольства Украины в Германии", - написал Макеев.

По его словам, освещение будет возвращено после победы Украины.

"С нами свет. И желто-голубой флаг", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что посол Украины в Германии Алексей Макеев упрекнул Берлину в медленной помощи ВСУ. Призвал как можно скорее предоставить современные танки

Также раньше мы писали, что Алексей Макеев призвал Германию пересмотреть свое решение о предоставлении убежища российским уклонистам.

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Алексей Макеев
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