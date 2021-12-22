"Увидели готовность другой стороны": Украина в ТГК о возвращении режима тишины

Трехсторонняя контактная группа, во время сегодняшнего заседания договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Российская сторона проявила готовность к этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - заявил Костин.

Украинская делегация и в дальнейшем работает над освобождением незаконно удерживаемых лиц, открытием КПВВ и обеспечением реализации других договоренностей.