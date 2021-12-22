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"Побачили готовність іншої сторони": Україна в ТГК про повернення режиму тиші

Автор: Сергій Пишкін

Тристороння контактна група, під час сьогоднішнього засідання домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Російська сторона проявила готовність до цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - заявив Костін.

Українська делегація й надалі працює над звільненням незаконно утримуваних осіб, відкриттям КПВВ й забезпеченням реалізацій інших домовленостей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ТКГ домовилась про припинення вогню на Донбасі.

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