Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 13 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 10 копеек, евро - на 14 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,16 гривен за доллар. Курс евро вырос на 14 копеек до 30,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,92 (26,84 - 10 июля), продажи - 27,16 (27,06 - 10 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,15 (30,02 - 10 июля), продажи - 30,66 (30,52 - 10 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,43 - 10 июля), продажи 3,86 (3,85 - 10 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,64 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 июля справочный курс на уровне 27,08 грн/доллар, повысив его по сравнению с 10 июля (26,94 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 6 -10 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 92 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.