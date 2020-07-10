Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 10 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку, евро подешевел на 11 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,06 гривен за доллар. Курс евро снизился на 11 копеек до 30,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,83 - 9 июля), продажи - 27,06 (27,05 - 9 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (30,12 - 9 июля), продажи - 30,52 (30,63 - 9 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 9 июля), продажи 3,85 (3,85 - 9 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 30,36 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 июля справочный курс на уровне 26,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 июля (26,93 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,90 - 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НБУ проводит слишком жесткую монетарную политику.

Отметим, в украинских условиях смягчение политики НБУ обычно приводит к всплеску спроса на валюту и росту курса доллара.

В то же время представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна сохранить независимость Национального банка, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.