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Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 27 березня

Новини » Економіка     27.03.2020 - 12:01
Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 27 березня
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 32 копійки до 28,73 гривень за долар, курс євро виріс на 85 копійок до 31,62 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 28,06 (27,85 - 26 березня), продажу - 28,73 (28,41 - 26 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (29,91 - 26 березня), продажу - 31,62 (30,77 - 26 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,13 - 26 березня), продажу 3,71 (3,67 - 26 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,14 гривень за євро.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,10 - 28,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 27 березня

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара НБУ на 27 березня підняв курс долара до максимуму з початку року
Теми: Курс долара
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