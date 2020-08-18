Уверенное снижение: что происходит с курсом доллара 18 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,23 - 17 августа), продажи - 27,38 (27,47 - 17 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,00 - 17 августа), продажи - 32,45 (32,49 - 17 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,43 - 17 августа), продажи 3,81 (3,83 - 17 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,38 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 августа справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, снизив его по сравнению с 17 августа (27,31 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,15 - 27,35 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу группы ICU, на этой неделе движение курса доллара к гривне в сторону снижения сохранится в связи с налоговыми платежами и продажей выручки аграриями.

Напомним, ожидания украинцев относительно курса гривны к доллару в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились.

Индекс девальвационных ожиданий, который рассчитывает компания Info Sapiens, в июле вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.