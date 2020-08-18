Впевнене зниження: що відбувається з курсом долара 18 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,38 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,23 - 17 серпня), продажу - 27,38 (27,47 - 17 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,98 (32,00 - 17 серпня), продажу - 32,45 (32,49 - 17 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,43 - 17 серпня), продажу 3,81 (3,83 - 17 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 серпня довідковий курс на рівні 27,22 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 серпня (27,31 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 27,35 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні рух курсу долара до гривні в бік зниження збережеться у зв'язку з податковими платежами та продажем виручки аграріями.

Нагадаємо, очікування українців щодо курсу гривні до долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися.

Індекс девальваційних очікувань, який розраховує компанія Info Sapiens, в липні зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.