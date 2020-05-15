Уверенное снижение: что происходит с курсом доллара 15 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,00 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,66 - 14 мая), продажи - 26,87 (26,93 - 14 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,54 (28,65 - 14 мая), продажи - 29,00 (29,09 - 14 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 14 мая), продажи 3,66 (3,67 - 14 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 15 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 мая справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 мая (26,68 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.