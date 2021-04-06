ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Увеличивать некуда: Степанов заявил, что количество коек с кислородом превышает 67 тысяч

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 11:57
Увеличивать некуда: Степанов заявил, что количество коек с кислородом превышает 67 тысяч Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заполненность коек с кислородом пациентами с коронавирусной инфекцией составляет около 58%. Всего таких кроватей более 67 тысяч.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Министр подчеркнул, что заполненность коек с кислородом продолжает расти.

Глава Минздрава сообщил, что на сегодня в больницах находится более 47 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, а количество коек с подведенным кислородом превышает 67 тысяч.

"Мы пришли к определенной границе и увеличивать дальше некуда", - заявил Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом для пациентов с COVID-19.

В Киеве наблюдаются самые большие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 84,7% при норме 65%.

Как писало РБК-Украина, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Максим Степанов Коронавирус
NEWS
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году