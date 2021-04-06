Увеличивать некуда: Степанов заявил, что количество коек с кислородом превышает 67 тысяч
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заполненность коек с кислородом пациентами с коронавирусной инфекцией составляет около 58%. Всего таких кроватей более 67 тысяч.
Об этом он рассказал в ходе брифинга.
Министр подчеркнул, что заполненность коек с кислородом продолжает расти.
Глава Минздрава сообщил, что на сегодня в больницах находится более 47 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, а количество коек с подведенным кислородом превышает 67 тысяч.
"Мы пришли к определенной границе и увеличивать дальше некуда", - заявил Степанов.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом для пациентов с COVID-19.
В Киеве наблюдаются самые большие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 84,7% при норме 65%.
Как писало РБК-Украина, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. В "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры.