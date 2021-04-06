Збільшувати немає куди: Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем перевищує 67 тисяч

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні заповненість ліжок з киснем пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить близько 58%. Загалом таких ліжок понад 67 тисяч.

Про це він розповів у ході брифінгу.

Міністр підкреслив, що заповненість ліжок з киснем продовжує зростати. Глава МОЗ поінформував, що на сьогодні у лікарнях перебуває понад 47 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, а кількість ліжок з підведеним киснем перевищує 67 тисяч. "Ми дійшли до певної межі й збільшувати далі немає куди", - заявив Степанов.