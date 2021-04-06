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Збільшувати немає куди: Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем перевищує 67 тисяч

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 11:57
Збільшувати немає куди: Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем перевищує 67 тисяч Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україні заповненість ліжок з киснем пацієнтами з коронавірусною інфекцією становить близько 58%. Загалом таких ліжок понад 67 тисяч.

Про це він розповів у ході брифінгу.

Міністр підкреслив, що заповненість ліжок з киснем продовжує зростати.

Глава МОЗ поінформував, що на сьогодні у лікарнях перебуває понад 47 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, а кількість ліжок з підведеним киснем перевищує 67 тисяч.

"Ми дійшли до певної межі й збільшувати далі немає куди", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. У Києві та ще семи областях перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19.

У Києві спостерігаються найбільші проблеми із завантаженістю ліжок з киснем - 84,7% при нормі 65%.

Як писало РБК-Україна, в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. У "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи.

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