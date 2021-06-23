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Чтобы увеличить доходы бюджета, нужно снизить налоги и улучшить их администрирование, - экономист

Автор: РБК-Украина

Повышение ставок налогов - это путь в никуда, для увеличения поступлений в бюджет необходимо их снижать.

Об этом заявил экономист, экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Я был первым главой Комитета по финансам и банковской деятельности, начиная с 1994 года. Тогда что мы делали? Мы, как ни странно, снижали ставки налогов. Когда я стал главой комитета, бюджетная ситуация была тяжелейшая. И чтобы увеличить доходы бюджета, мы снизили все практически ставки. Налог на добавленную стоимость - с 28% до 20. Сбор в Чернобыльский фонд, 18% с заработной платы, мы отменили вообще. Акцизное законодательство пересмотрели и резко снизили ставки", - рассказал Суслов.

Но, по его словам, одновременно был усилен контроль за администрированием налогов. В итоге такая политика привела к значительному росту налоговых поступлений в бюджет.

"По всем этим видам налогов поступления в бюджет заметно увеличились, а не уменьшились. Поэтому по-настоящему путь повышения ставок никуда не ведет", - подытожил Суслов.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600) отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику, а также ухудшит инвестиционный климат страны.

В свою очередь народный депутат Алексей Устенко заявил: налоговые инициативы правительства должны приниматься только после широкой дискуссии с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

Как известно, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

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