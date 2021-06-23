Чтобы увеличить доходы бюджета, нужно снизить налоги и улучшить их администрирование, - экономист

Повышение ставок налогов - это путь в никуда, для увеличения поступлений в бюджет необходимо их снижать.

"Я был первым главой Комитета по финансам и банковской деятельности, начиная с 1994 года. Тогда что мы делали? Мы, как ни странно, снижали ставки налогов. Когда я стал главой комитета, бюджетная ситуация была тяжелейшая. И чтобы увеличить доходы бюджета, мы снизили все практически ставки. Налог на добавленную стоимость - с 28% до 20. Сбор в Чернобыльский фонд, 18% с заработной платы, мы отменили вообще. Акцизное законодательство пересмотрели и резко снизили ставки", - рассказал Суслов.

Но, по его словам, одновременно был усилен контроль за администрированием налогов. В итоге такая политика привела к значительному росту налоговых поступлений в бюджет.

"По всем этим видам налогов поступления в бюджет заметно увеличились, а не уменьшились. Поэтому по-настоящему путь повышения ставок никуда не ведет", - подытожил Суслов.