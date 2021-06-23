Щоб збільшити доходи бюджету, потрібно знизити податки і поліпшити їх адміністрування, - економіст

Підвищення ставок податків - це шлях в нікуди, для збільшення надходжень до бюджету необхідно їх знижувати.

"Я був першим головою Комітету з фінансів і банківської діяльності, починаючи з 1994 року. Тоді що ми робили? Ми, як не дивно, знижували ставки податків. Коли я став головою комітету, бюджетна ситуація була важка. І щоб збільшити доходи бюджету, ми знизили всі практично ставки. Податок на додану вартість - з 28% до 20. Збір до Чорнобильського фонду, 18% із заробітної плати, ми скасували взагалі. Акцизне законодавство переглянули і різко знизили ставки", - розповів Суслов.

Але, за його словами, одночасно був посилений контроль за адмініструванням податків. У підсумку така політика призвела до значного зростання податкових надходжень до бюджету.

"За всіма цими видами податків надходження до бюджету помітно збільшилися, а не зменшилися. Тому по-справжньому шлях підвищення ставок нікуди не веде", - підсумував Суслов.