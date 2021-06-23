Щоб збільшити доходи бюджету, потрібно знизити податки і поліпшити їх адміністрування, - економіст

Підвищення ставок податків - це шлях в нікуди, для збільшення надходжень до бюджету необхідно їх знижувати.
Про це заявив економіст, екс-міністр економіки Віктор Суслов.
"Я був першим головою Комітету з фінансів і банківської діяльності, починаючи з 1994 року. Тоді що ми робили? Ми, як не дивно, знижували ставки податків. Коли я став головою комітету, бюджетна ситуація була важка. І щоб збільшити доходи бюджету, ми знизили всі практично ставки. Податок на додану вартість - з 28% до 20. Збір до Чорнобильського фонду, 18% із заробітної плати, ми скасували взагалі. Акцизне законодавство переглянули і різко знизили ставки", - розповів Суслов.
Але, за його словами, одночасно був посилений контроль за адмініструванням податків. У підсумку така політика призвела до значного зростання податкових надходжень до бюджету.
"За всіма цими видами податків надходження до бюджету помітно збільшилися, а не зменшилися. Тому по-справжньому шлях підвищення ставок нікуди не веде", - підсумував Суслов.
Нагадаємо, раніше американська торгова палата (АСС) і Європейська бізнес асоціація закликали відхилити законопроект про податкові зміни (№5600) зазначивши, що його прийняття збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку, а також погіршить інвестиційний клімат країни.
Своєю чергою народний депутат Олексій Устенко заявив: податкові ініціативи уряду повинні прийматися тільки після широкої дискусії з профільними бізнес-асоціаціями та обліку їх зауважень.
Як відомо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній раді законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким підвищуються ставки податків для цілого ряду галузей.