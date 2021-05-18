Для увеличения госпоступлений надо уменьшить налоги и провести детенизацию бизнеса, - экс-премьер 

"Я слышал об инициативах сегодняшней власти повысить налоги. Я считаю, эти инициативы глупые, непродуманные и вредные для украинской экономики. Если вы считаете, что есть где-то какие-то сектора, где нуждаются в изменении налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете, сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь о справедливой налоговой системе", - сказал Яценюк.

Он напомнил, что когда стал премьером в 2014 году и вынужден был повысить налоги из-за отсутствия средств в госбюджете, это не привело к увеличению поступлений в казну.

"Часть бизнеса ушла в тень сразу. Часть бизнеса нашла пути, как не платить. А часть бизнеса просто закрылась. То есть, государство должно научиться находить баланс между интересами государства и интересами бизнеса. Потому что бизнес и является тем налогоплательщиком, бизнес - это та корова, которую надо доить. Но она нуждается в том, чтобы ее кормили. Потому что она если некормленая, то она умирает", - пояснил Яценюк.

По его словам, после уменьшения налоговой нагрузки на бизнес, ситуация изменилась - предприниматели начали выходить из тени, а поступления в бюджет - расти.

"Мы сократили количество налогов вдвое... Ключевой налог, который был так называемый, я его назову налог на заработную плату, это единый социальный взнос, - я его сократил в два раза. Самая высокая ставка была 41%, люди платили со своей заработной платы, - мы его уменьшили до 22. Это привело к детенизации. Это привело к стимулам, к тому, что бизнес стал больше платить зарплаты, люди стали больше тратить", - рассказал Яценюк.