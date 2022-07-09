Увеличение соцпомощи, поддержка бизнеса и новая эра в строительстве: что рассмотрела Рада

Переселенцы и пенсионеры будут вовремя получать выплаты, аграрии и предприниматели смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства, а строить в стране начнут по самым современным стандартам.

"Одно из важнейших решений, которые мы приняли - это увеличение расходов на финансирование соцпомощи переселенцам, а также на программы поддержки фермеров и предпринимателей. На это дополнительно уйдет 80,9 млрд грн. Сейчас трудное время для всех, но мы не оставляем людей наедине с их проблемами. И ищем возможность стимулировать бизнес, по налогам которого мы финансируем армию", - заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, деньги на эти нужды, а также дополнительную субвенцию местным бюджетам на восстановление разрушенной инфраструктуры возьмут из средств внутренних и внешних заимствований, а также финансовой помощи ЕС.

В частности, 1,5 млрд грн выделят на финансирование новой бюджетной программы поддержки фермерских хозяйств, 4 млрд грн пойдут в Фонд развития предпринимательства, 1,6 млрд грн поступят в местные бюджеты для восстановления инфраструктуры в рамках совместного проекта с Международным банком реконструкции и развития.

Еще одной существенной поддержкой бизнеса стал законопроект №7378, который на период военного положения освобождает от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности.

"Мы стараемся менять законодательство так, чтобы оно отвечало реалиям военного положения, чтобы оно работало на стимулирование развития бизнеса, сейчас это особенно важно. Поэтому мы решили отменить штрафы за несвоевременно поданную финансовую отчетность", - сказала Шуляк.

Она пояснила, что обнародовать финансовую отчетность вместе с отчетами за весь период можно будет на своей вебстранице или своем вебсайте в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Отдельное внимание парламент уделил защите интересов военнослужащих. В частности, за основу принят законопроект №7414, который предусматривает освобождение военных от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного положения.

"Мы убеждены, что сейчас не то время, чтобы коллекторские компании добивались уплаты долга у военного или его семьи. Поэтому и предлагаем на период действия военного положения запретить такие взыскания. Военные сейчас отдают свой долг на передовой", - добавила Шуляк.

Внимание также уделили и работникам службы гражданской защиты и их семьям. Парламент принял законопроект №7284, который предоставляет сотрудникам ГСЧС ровно с военнослужащими и полицейскими право на социальную защиту и социальное обеспечение.

"Ежедневно мы видим, как работники ГСЧС разбирают завалы, обезвреживают взрывчатку, тушат пожары, восстанавливают системы жизнеобеспечения в разрушенных городах и селах. Многие из них рискуют своей жизнью и здоровьем, у них должно быть достойное социальное обеспечение", - убеждена Шуляк.

Законопроект предусматривает льготное санаторно-курортного лечения безотносительно к размеру среднемесячного совокупного дохода семьи для работников ГСЧС и членов их семей. А одноразовая денежная помощь в случае смерти, инвалидности или частичной трудоспособности будет на уровне таких же выплат военнослужащим, полицейским и членам их семей.

Кардинальные изменения ожидают и сферу строительства. На этой неделе Верховная рада рассмотрела сразу два законопроекта, которые существенно повлияют на строительную отрасль.

Первый из них предусматривает цифровизацию строительной отрасли, это законопроект № 6383, который парламент принял за основу. Он внедряет строительное информационное моделирование (BIM). Это виртуальное строительство объекта, которое можно сделать задолго до его фактического завершения. Оно детализирует физические, технические, технологические, временные, экологические и стоимостные характеристики объекта.

По прогнозам, внедрение ВІМ-технологий позволит максимально эффективно использовать средства при строительстве, а значит - увеличить количество построенных и реконструированных объектов. Это крайне актуально ввиду того, какое масштабное восстановление требуется стране.

"Фактически ВИМ - это более короткие сроки разработки проектной документации, уменьшение вероятности ошибок при проектировании, быстрое предоставление информации о результатах исследований и испытаний, а также существенное сокращение стоимости строительства и рациональное использование ресурсов", - отметила Шуляк.

По ее словам, именно с использованием BIM-технологии сведены Шанхайская башня, Олимпийский стадион в Баку, современный Стамбульский аэропорт.

Еще один важный законопроект из сферы строительства Верховная рада приняла окончательно (№ 6485). Он внедрит комплексную термомодернизацию зданий, что позволит жителям домов существенно экономить на отоплении, а государству сократить расходы на закупку импортного газа.

Законопроект упрощает процедуру рассмотрения заявки на частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности. Также можно будет поэтапно финансировать проекты термомодернизации и работы, которые непосредственно с ней не связаны, но которые необходимы для энергоэффективности зданий.

Кроме того, начнут действовать новые минимальные требования к энергоэффективности, которые будут пересматривать не реже чем раз в 5 лет.

"Эти требования будут применять при новом строительстве, реконструкции или же капитальном ремонте. Они будут разными в зависимости от назначения и высотности зданий, а также вида строительства", - подытожила Шуляк.