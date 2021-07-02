Увеличение поставок газа в Европу до ввода "Северного потока-2" ждать бесполезно, - Макогон

Резкий рост цен на газ в Европе вызван нежеланием "Газпрома" использовать дополнительные транзитные мощности. Таким образом Москва посылает сигнал, что ждать увеличение объемов поставок голубого топлива до запуска "Северного потока-2" бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Оператора ГТС Сергея Макогона агентству Reuters .

По его словам, цены на газ на европейских хабах превысили 400 долларов за тысячу кубометров отражают нежелание "Газпрома" использовать дополнительные мощности для поставок голубого топлива.

"Я считаю, что своими действиями Кремль посылает четкий сигнал: без ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" ждать увеличения объемов газа бесполезно", - добавил Макогон.