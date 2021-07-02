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Увеличение поставок газа в Европу до ввода "Северного потока-2" ждать бесполезно, - Макогон

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Киев, Пятница 02 июля 2021 16:24
Увеличение поставок газа в Европу до ввода "Северного потока-2" ждать бесполезно, - Макогон Фото: глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон (facebook com mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Резкий рост цен на газ в Европе вызван нежеланием "Газпрома" использовать дополнительные транзитные мощности. Таким образом Москва посылает сигнал, что ждать увеличение объемов поставок голубого топлива до запуска "Северного потока-2" бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Оператора ГТС Сергея Макогона агентству Reuters.

По его словам, цены на газ на европейских хабах превысили 400 долларов за тысячу кубометров отражают нежелание "Газпрома" использовать дополнительные мощности для поставок голубого топлива.

"Я считаю, что своими действиями Кремль посылает четкий сигнал: без ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" ждать увеличения объемов газа бесполезно", - добавил Макогон.

Напомним, цены на газ в Европе выросли до максимума с 2008 года после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Стоимость на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах достигла 450 долларов за тысячу кубометров.

По мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Украине нужно искать другие источники газа, чтобы не зависеть от российских поставок.

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