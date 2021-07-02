Збільшення поставок газу в Європу до введення "Північного потоку-2" чекати марно, - Макогон

Різке зростання цін на газ в Європі викликаний небажанням "Газпрому" використовувати додаткові транзитні потужності. Таким чином Москва посилає сигнал, що чекати збільшення обсягів постачання блакитного палива до запуску "Північного потоку-2" марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави Оператора ГТС Сергія Макогона агентству Reuters .

За його словами, ціни на газ на європейських хабах перевищили 400 доларів за тисячу кубометрів показують небажання "Газпрому" використовувати додаткові потужності для постачання блакитного палива.

"Я вважаю, що своїми діями Кремль посилає чіткий сигнал: без введення в експлуатацію "Північного потоку-2" чекати збільшення обсягів газу марно", - додав Макогон.