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Збільшення поставок газу в Європу до введення "Північного потоку-2" чекати марно, - Макогон

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 16:24
Збільшення поставок газу в Європу до введення "Північного потоку-2" чекати марно, - Макогон Фото: глава Оператора ГТС України Сергій Макогон (facebook com mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Різке зростання цін на газ в Європі викликаний небажанням "Газпрому" використовувати додаткові транзитні потужності. Таким чином Москва посилає сигнал, що чекати збільшення обсягів постачання блакитного палива до запуску "Північного потоку-2" марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави Оператора ГТС Сергія Макогона агентству Reuters.

За його словами, ціни на газ на європейських хабах перевищили 400 доларів за тисячу кубометрів показують небажання "Газпрому" використовувати додаткові потужності для постачання блакитного палива.

"Я вважаю, що своїми діями Кремль посилає чіткий сигнал: без введення в експлуатацію "Північного потоку-2" чекати збільшення обсягів газу марно", - додав Макогон.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі зросли до максимуму з 2008 року після відмови "Газпрому" бронювати додаткові потужності української ГТС. Вартість на найбільшому європейському хабі TTF в Нідерландах досягла 450 доларів за тисячу кубометрів.

На думку міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, Україні потрібно шукати інші джерела газу, щоб не залежати від російського постачання.

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