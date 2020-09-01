Увеличение минимальной зарплаты: последствия для пенсионеров, ФЛП и работающих

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Из-за увеличения минималки вырастут все отчисления

С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата в Украине выросла до 5000 гривен. Заместитель главs правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король назвала последствия для пенсионеров, ФЛП и наемных работников.

Комментарий размещен на странице ПФУ в Facebook.

Как отметила Король, для пенсионеров старше 65 лет с полным стажем законом установлена гарантия, что минимальная пенсия будет составлять 40% от минимальной зарплаты. "Соответственно, минимальная пенсия будет 2000 гривен. Рост составляет 110,80 гривен", - сказала она.

Это касается неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Заместитель председателя ПФУ отметила, что повышение минималки также коснется работающих застрахованных лиц. Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты. С 1 сентября это 1100 гривен.

"Это касается 2,7 млн человек, которые получали на уровне и меньше минимальной зарплаты", - сказала она.

По ее словам, это касается 1,8 млн физических лиц-предпринимателей, самозанятых лиц, фермеров, обеспечивающих себя работой самостоятельно.

"Минимальный страховой взнос по сравнению с августом вырос на 60,94 гривен (до 1100 гривен, - ред.)", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрил закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.