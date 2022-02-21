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Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию Украины, - EBA

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 11:50
Увеличение фискального давления на бизнес не будет способствовать развитию Украины, - EBA Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская власть должна прекратить "странную тенденцию" давления на бизнес, если хочет сохранить доверие и обеспечить рост украинской экономике. А все спорные вопросы должны решаться законно и по четким предполагаемым правилам, единым для всех участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), обнародованном на официальном сайте.

"Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. Только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг - 4,94%", - подчеркнули в ассоциации.

Там напомнили, что почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом определило векторы развития Украины до 2030 года и обещало справедливое налогообложение, верховенство права и экономическую свободу.

Однако вместо поддержки бизнес говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

"Еще не прошло и два месяца 2022 года, как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов - уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей", - подчеркнули в ЕВА.

В ассоциации подчеркнули: к началу 2022 года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок налогооблагаемой базы. Но Конституцией установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.

"Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом, очевидно, наносит потери не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за подобными ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности - вопрос риторический", - резюмировали в ЕВА и призвали власть не оказывать давление на бизнес, и не убивать доверие между участниками рынка и властными органами.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

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