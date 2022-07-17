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Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии снизит доходы России, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Он приветствовал решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и отметил, что это положительно повлияет на рынок. Однако Ермак подчеркнул, что ключевым вопросом остается ограничение цен на российскую нефть и полное эмбарго.

"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без страны-террориста России", - подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, что Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти и обеспечить стабильность мирового рынка.

Также ранее мы сообщали, что министр финансов США на саммите G20 провела ряд встреч по ограничению цен на нефть из России.

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Андрей ЕрмакСаудовская АравияРоссийская ФедерацияНефть