Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии снизит доходы России, - Ермак

Увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

Он приветствовал решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и отметил, что это положительно повлияет на рынок. Однако Ермак подчеркнул, что ключевым вопросом остается ограничение цен на российскую нефть и полное эмбарго.

"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без страны-террориста России", - подчеркнул глава Офиса президента.