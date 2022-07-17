Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии снизит доходы России, - Ермак

Увеличение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии снизит мировые цены, а также сможет уменьшить доходы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Он приветствовал решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти и отметил, что это положительно повлияет на рынок. Однако Ермак подчеркнул, что ключевым вопросом остается ограничение цен на российскую нефть и полное эмбарго.
"Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без страны-террориста России", - подчеркнул глава Офиса президента.
Напомним, что Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти и обеспечить стабильность мирового рынка.
Также ранее мы сообщали, что министр финансов США на саммите G20 провела ряд встреч по ограничению цен на нефть из России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.