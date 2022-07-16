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Глава Минфина США обсудила с коллегами по G20 ограничение цен на российскую нефть

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Бали, Суббота 16 июля 2022 18:59
Глава Минфина США обсудила с коллегами по G20 ограничение цен на российскую нефть Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов США Джанет Йеллен подняла на саммите "Большой двадцатки" вопрос ограничения цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Йеллен заявила, что провела ряд продуктивных встреч на полях саммита глав Минфинов и центробанков стран G20, который проходит на острове Бали в Индонезии.

"Что касается стоимости энергоресурсов, то у меня были продуктивные двусторонние встречи более чем с полудюжиной моих коллег, на которых мы обсуждали преимущества ограничений цен на нефть", - сказала министр.

Отмечается, что Йеллен на полях саммита обсуждала урегулирование цен с министрами финансов Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Сингапура, Турции и Канады. При этом глава Минфина Индонезии утверждает, что этот вопрос на самом заседании не обсуждали.

Напомним, что ранее лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из России.

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G20 Нефть Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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