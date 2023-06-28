Ув'язнений зі "Шторм-Z", який потрапив у полон, розповів про величезні втрати окупантів

"Це Міхнов Нікіта Сєргєєвіч з Рязанської області. Йому 23 роки і він був засуджений до позбавлення волі за незаконне поводження з наркотиками", - розповів Сирський.

Зі слів полоненого вдалося дізнатися, як з в'язниці він потрапив на контракт, і як на позиціях доводилося днями чекати воду та їжу.

"Заводили нас через початок Кліщіївки. Сказали: "Буде обстріл, акуратно заходимо і лягаємо, якщо буде міна". Але ніхто так не став робити, всі почали панікувати. Тому що тренують лише пару днів", - розповів він.

Він навів приклад, коли на одній із позицій, із 100-110 окупантів, 10 загиблих уже було. Тоді залишилося загалом 30 осіб.

"Нас відправляють "на м'ясо", просто "м'ясо", під мінометний розрахунок відправляють, кажуть, сидіть в окопах. Нас накриває мінометами і розриває на частини", - не приховує він.

"Підрозділи" ув'язнених зі "Шторм-Z" в Україні

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, підрозділ "Шторм Z" є невдалою підробкою ПВК "Вагнера", яка формувалася в дуже стислий термін переважно з ув'язнених. Вперше інформацію про появу такої ПВК було оприлюднено в одному зі звітів Інституту вивчення війни. Там йшлося про те, що російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони "Шторм-Z" для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів. Загони "Шторм-Z" РФ перекинула, наприклад, під Мар'їнку. Але вони показали малу ефективність і найчастіше гальмують на кожній ділянці. Крім того, найманці "Шторм-Z" не гидують грабувати свої ж підрозділи.