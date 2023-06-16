ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх та продають крадене, - ГУР

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 16 червня 2023 09:42
Окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх та продають крадене, - ГУР Фото: окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські так звані штурмовики з загонів "шторм-z" грабують свої підрозділи. Крадене вони продають та зникають у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксували збільшення спроб продажу військового майна окупантами. Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі зброєю.

"Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продають автозапчастини, шини та паливо, а роблять це у найближчих населених пунктах. Потім загарбники від'їжджають в "невідомому напрямку".

ГУР зазначає, що дезертирство активізується і в регулярних частинах армії РФ. На це вплинуло посилення бойових дій, втрати ворога та нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні.

"Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області", - кажуть у розвідці.

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували вже понад 218 тисяч окупантів. Лише за останню добу захисники знищили ще 590 росіян.

При цьому, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, після посилення бойових дій у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Главное управление разведки Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом