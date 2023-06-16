Окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх та продають крадене, - ГУР

Російські так звані штурмовики з загонів "шторм-z" грабують свої підрозділи. Крадене вони продають та зникають у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксували збільшення спроб продажу військового майна окупантами. Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі зброєю.

"Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продають автозапчастини, шини та паливо, а роблять це у найближчих населених пунктах. Потім загарбники від'їжджають в "невідомому напрямку".

ГУР зазначає, що дезертирство активізується і в регулярних частинах армії РФ. На це вплинуло посилення бойових дій, втрати ворога та нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні.

"Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області", - кажуть у розвідці.

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували вже понад 218 тисяч окупантів. Лише за останню добу захисники знищили ще 590 росіян.

При цьому, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, після посилення бойових дій у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

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