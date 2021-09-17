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Утверждена конкурсная комиссия по отбору членов ВККС: кто в нее вошел

Автор: Артем Горовенко

Высший совет правосудия назначила членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В нее вошли три иностранных эксперта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Сообщается, что в состав конкурсной комиссии вошли:

  • Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
  • Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;
  • Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;
  • Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;
  • Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
  • Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, у президента Владимира Зеленского рассчитывают, что обновленная ВККС может заработать уже до конца года.

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ВККС