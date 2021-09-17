Утверждена конкурсная комиссия по отбору членов ВККС: кто в нее вошел

Высший совет правосудия назначила членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В нее вошли три иностранных эксперта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.
Сообщается, что в состав конкурсной комиссии вошли:
"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, у президента Владимира Зеленского рассчитывают, что обновленная ВККС может заработать уже до конца года.