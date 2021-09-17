Затверджено конкурсну комісію з відбору членів ВККС: хто до неї увійшов

Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії, яка відбиратиме склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). До неї увійшли три іноземних експерта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВСП.
Повідомляється, що до складу конкурсної комісії увійшли:
"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбована масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами протягом майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського розраховують, що оновлена ВККС може запрацювати вже до кінця року.