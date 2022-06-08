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Утром оккупанты с самолетов обстреляли Бахмут: стали известны последствия (видео)

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Донбасс, Среда 08 июня 2022 12:15
Утром оккупанты с самолетов обстреляли Бахмут: стали известны последствия (видео) Фото: последствия обстрела Бахмута (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 8 июня, Россия нанесла авиаудар по Бахмуту Донецкой области. В результате, без пострадавших не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Оккупанты обстреляли город около восьми утра. Российские снаряды ударили по учебному заведению и админзданию, где находились люди", - говорится в сообщении.

В результате авиаудара школа разрушена полностью, до полномасштабного вторжения России в Украину в ней обучалось 400 детей.

На месте продолжают работу полицейские, спасатели и взрывотехники. Продолжается разбор завалов и осмотр территории. Предварительно есть информация о пострадавших.

Как сообщалось, ранее в Бахмутском районе произошла утечка аммиака. ЧП случилось из-за боевых действий, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

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