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Вранці окупанти з літаків обстріляли Бахмут: стали відомі наслідки (відео)

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Донбас, Середа 08 червня 2022 12:15
Вранці окупанти з літаків обстріляли Бахмут: стали відомі наслідки (відео) Фото: наслідки обстрілу Бахмута (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці в середу, 8 червня, Росія завдала авіаудару по Бахмуту Донецької області. В результаті без потерпілих не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди", - йдеться в повідомленні.

В результаті авіаудару, школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.

На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Як повідомлялося, раніше в Бахмутському районі стався витік аміаку. НП сталася через бойові дії, пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

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