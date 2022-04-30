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Под утро оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Фото: под утро оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 апреля утром российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Враг вел огонь по Большой Костромке в Криворожском районе и по одному из сел Синельниковского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А на утро получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окраины Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал", - написал Лукашук.

По его словам, также был обстрелян один из сел Синельниковского района, граничащий с Запорожской и с Донецкой областями. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Сейчас в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта. Пусть день будет мирным", - добавил Лукашук.

Напомним, вчера российские оккупанты по меньшей мере шесть раз обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли из "Градов" два села Днепропетровской области.

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