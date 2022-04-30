Під ранок окупанти обстріляли Дніпропетровську область

"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали "привіт" від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав", - написав Лукашук.

За його словами, також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

"Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вчора російські окупанти щонайменше шість разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області.

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