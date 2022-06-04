Утро в Одесской области началось с ракетного удара. Есть пострадавшие

"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека", - заявил Братчук.

По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.

Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.