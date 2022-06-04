Ранок в Одеській області розпочався з ракетного удару. Є постраждалі
Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини", - заявив Братчук.
За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.
Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора ввечері Росія запустила чотири ракети з кримського напрямку, однак усі вони були збиті українською ППО.
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