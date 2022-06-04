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Ранок в Одеській області розпочався з ракетного удару. Є постраждалі

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Субота 04 червня 2022 08:30
Ранок в Одеській області розпочався з ракетного удару. Є постраждалі Фото: ранок в Одесі розпочався з ракетного удару (unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Літаки стратегічної авіації Росії нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 влучила в сільске підприємство й за попередньою інформацією постраждалою дві людини", - заявив Братчук.

За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.

Як відзначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора ввечері Росія запустила чотири ракети з кримського напрямку, однак усі вони були збиті українською ППО.

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