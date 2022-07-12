Под утро Николаев массированно обстреляли ракетами: есть раненые

Утром Николаев оккупанты массированно обстреляли ракетами. Враг атаковал два медучреждения и жилые дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - написал он.

Напомним, сегодня утром стало известно о мощных звуках взрывов в Николаеве. В городе в 04:04 была объявлена воздушная тревога.

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