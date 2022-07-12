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В Николаеве звучат мощные взрывы, объявлена воздушная тревога, - Сенкевич

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Киев, Вторник 12 июля 2022 05:03
В Николаеве звучат мощные взрывы, объявлена воздушная тревога, - Сенкевич Фото: в Николаеве прозвучали мощные взрывы (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Рано утром российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Сообщается о мощных взрывах во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинской ПВО.

Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.

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Николаев ракетный удар Вторжение России в Украину
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