В Николаеве звучат мощные взрывы, объявлена воздушная тревога, - Сенкевич
Фото: в Николаеве прозвучали мощные взрывы (facebook.com/mnsgovua)
Рано утром российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Сообщается о мощных взрывах во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинской ПВО.
Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.
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