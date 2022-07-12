Під ранок Миколаїв масовано обстріляли ракетами: є поранені

Оновлено 09:32. Через ворожі атаки постраждало відділення Укрпошти.

"Сьогодні вранці був прильот у наше відділення у Миколаєві...Що ми будемо робити? Приберемо сміття та будемо працювати далі..", - написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Оновлено 09:27. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував фото наслідків ранкового обстрілу.

Фото: наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (t.me/senkevichonline)

"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про потужні звуки вибухів в Миколаєві. У місті о 04:04 була оголошена повітряна тривога.

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