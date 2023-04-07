Утримував українських патріотів у СІЗО. ДБР повідомило про підозру колаборанту

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру кінологу, який працював на окупантів. Він утримував у СІЗО українських патріотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГБР у Telegram.
Як зазначають правоохоронці, після тимчасової окупації Херсонської області та захоплення Херсонського слідчого ізолятора молодший інспектор-кінолог відділу охорони погодився працювати на РФ.
Колишній правоохоронець, окрім своєї співпраці з окупантами, активно закликав своїх знайомих також ставати колаборантами.
"Відомо, що він тримав в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали, і кидав у камери за непокору, чинив моральний тиск на ув'язнених, погрожував їм. Після звільнення Херсона фігурант втік разом з військовослужбовцями Росії", - розповіли у ГБР.
Йому повідомили про підозру в колабораціоністській діяльності та держзраді. Наразі колишньому правоохоронцю загрожує довічний тюремний термін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні затримали колаборанта, який займався "перереєстрацією" автомобілів.
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