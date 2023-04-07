RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удерживал украинских патриотов в СИЗО. ГБР сообщило о подозрении коллаборанту

Иллюстративное фото: коллаборанту, который удерживал украинских патриотов в СИЗО, сообщили о подозрении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении кинологу, который работал на оккупантов. Он удерживал в СИЗО украинских патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР в Telegram.

Как отмечают правоохранители, после временной оккупации Херсонской области и захвата Херсонского следственного изолятора младший инспектор-кинолог отдела охраны согласился работать на РФ.

Фото: коллаборант, которого подозревает ГБР (t.me/DBRgovua)

Бывший правоохранитель, помимо своего сотрудничества с оккупантами, активно призывал своих знакомых также становиться коллаборантами.

"Известно, что он держал в изоляторе херсонцев, которых оккупанты похищали, и бросал в камеры за неповиновение, оказывал моральное давление на заключенных, угрожал им. После освобождения Херсона фигурант сбежал вместе с военнослужащими России", - рассказали в ГБР.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и госизмене. Теперь бывшему правоохранителю грозит пожизненный тюремный срок.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне задержали коллаборанта, который занимался "перерегистрацией" автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонГБРВойна России против Украины