Удерживал украинских патриотов в СИЗО. ГБР сообщило о подозрении коллаборанту

Как отмечают правоохранители, после временной оккупации Херсонской области и захвата Херсонского следственного изолятора младший инспектор-кинолог отдела охраны согласился работать на РФ.

Фото: коллаборант, которого подозревает ГБР (t.me/DBRgovua)

Бывший правоохранитель, помимо своего сотрудничества с оккупантами, активно призывал своих знакомых также становиться коллаборантами.

"Известно, что он держал в изоляторе херсонцев, которых оккупанты похищали, и бросал в камеры за неповиновение, оказывал моральное давление на заключенных, угрожал им. После освобождения Херсона фигурант сбежал вместе с военнослужащими России", - рассказали в ГБР.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и госизмене. Теперь бывшему правоохранителю грозит пожизненный тюремный срок.