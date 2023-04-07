Удерживал украинских патриотов в СИЗО. ГБР сообщило о подозрении коллаборанту

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении кинологу, который работал на оккупантов. Он удерживал в СИЗО украинских патриотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР в Telegram.
Как отмечают правоохранители, после временной оккупации Херсонской области и захвата Херсонского следственного изолятора младший инспектор-кинолог отдела охраны согласился работать на РФ.
Бывший правоохранитель, помимо своего сотрудничества с оккупантами, активно призывал своих знакомых также становиться коллаборантами.
"Известно, что он держал в изоляторе херсонцев, которых оккупанты похищали, и бросал в камеры за неповиновение, оказывал моральное давление на заключенных, угрожал им. После освобождения Херсона фигурант сбежал вместе с военнослужащими России", - рассказали в ГБР.
Ему сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и госизмене. Теперь бывшему правоохранителю грозит пожизненный тюремный срок.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне задержали коллаборанта, который занимался "перерегистрацией" автомобилей.
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