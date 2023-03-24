У Херсоні затримали колаборанта, який займався "перереєстрацією" автомобілів

Житель Херсона співпрацював з РФ та почав займатись "перереєстрацією" автомобілів. Правоохоронці виявили його та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Підозрюваний під час тимчасової окупації погодився на пропозицію представників спецслужб РФ та добровільно обійняв посаду так званого "спеціаліста відділу реєстрації транспортних засобів відділу ДІБДР у місті Херсон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на займаній "посаді" він здійснював "реєстрацію" та "перереєстрацію" транспортних засобів, "перевірку" документів, "звірку" ідентифікаційних номерів складових частин, "видачу" реєстраційних документів та номерних знаків до транспортних засобів.



Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. Йому оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - додали у прокуратурі.