Утримував позицію 18 днів: Зеленський присвоїв звання Героя старшому солдату Лисенку

Подвиги на фронті

1 березня 2024 року поблизу Синьківки на Харківщині Лисенко разом із підрозділом штурмував укріплену позицію окупантів.

Він першим прорвався до ворожих укріплень, знищив вогневу точку та забезпечив просування штурмової групи. Під щільним обстрілом евакуював пораненого побратима, зберігши йому життя.

8 квітня на позиціях у Вовчанську Лисе

2 березня Лисенко отримав поранення, але після лікування повернувся на службу. У червні поблизу Вовчанська він знову зазнав поранення під час російського артобстрілу, продовжуючи відбивати атаки та надавати допомогу побратимам.

В жовтні старший солдат отримав третє поранення в плече, але разом із побратимом утримував позицію, відбиваючи численні атаки ворога протягом 18 днів, і самотужки виніс непритомного побратима до точки евакуації.

нко вступив у стрілецький бій з шестью ворожими штурмовиками, знищивши чотирьох із них.

Особиста зустріч із президентом

Зеленський особисто познайомився з Лисенком 4 серпня, під час відвідування командно-спостережного пункту 17-го окремого мотопіхотного батальйону.

Командири батальйону та бригади відзначили його бойові подвиги та мужність.