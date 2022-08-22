Утренний ракетный удар по Одесской области: появились фото и видео
Фото: последствия обстрела Одесской области утром 22 августа (t.me/odesacityofficial)
Утром в понедельник, 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Появились фото и видео с места обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины.
На кадрах можно увидеть обломки ракет и последствия их попадания.
Как сообщалось, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области утром 22 августа. Ракета попала в объект инфраструктуры. Ракета воздушного базирования Х-59 по региону была выпущена из самолета Су-35.
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