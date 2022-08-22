Ранковий ракетний удар по Одеській області: з'явилися фото та відео

Вранці в понеділок, 22 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. З'явилися фото та відео з місця обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об’єднаний координаційний прес-центр сил оборони півдня України.

На кадрах можна побачити уламки ракет та наслідки їх попадання.