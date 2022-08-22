Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области
Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
В понедельник утром российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры.
Об этом заявили в оперативном командовании "ЮГ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".
Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35.
В результате ракетного удара пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Одесской области после отмены воздушной тревоги прогремели взрывы.
Напомним, вчера в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.
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