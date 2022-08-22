Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

В понедельник утром российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры.

Об этом заявили в оперативном командовании "ЮГ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" .

Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35.

В результате ракетного удара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после отмены воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, вчера в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.