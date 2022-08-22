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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

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Одесская область, Понедельник 22 августа 2022 13:07
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник утром российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры.

Об этом заявили в оперативном командовании "ЮГ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35.

В результате ракетного удара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после отмены воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, вчера в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

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Одесса ракетный удар Война России против Украины
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