Утренний ракетный удар в Одесской области: появились новые подробности

Из-за ракетного обстрела в Одесской области в субботу, 4 июня, случился пожар. Ее удалось потушить через полчаса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.
"Сегодня, в 05:35, в Службу Спасения поступило сообщение о возгорании здания в результате попадания крылатой ракеты", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели зафиксировали разрушение и возгорание одноэтажного помещения.
"В 06:05 пожар был локализован, и в 06:29 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС.
Все остальные детали происшествия устанавливаются.
Всего было привлечено 2 единицы техники и 11 спасателей от ГСЧС.
Как сообщалось, российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером Россия запустила четыре ракеты с крымского направления, однако все они были сбиты украинским ПВО.
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