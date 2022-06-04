Утренний ракетный удар в Одесской области: появились новые подробности

"Сегодня, в 05:35, в Службу Спасения поступило сообщение о возгорании здания в результате попадания крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели зафиксировали разрушение и возгорание одноэтажного помещения.

"В 06:05 пожар был локализован, и в 06:29 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

Все остальные детали происшествия устанавливаются.

Всего было привлечено 2 единицы техники и 11 спасателей от ГСЧС.