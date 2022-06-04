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Утренний ракетный удар в Одесской области: появились новые подробности

Фото: утренний ракетный удар в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного обстрела в Одесской области в субботу, 4 июня, случился пожар. Ее удалось потушить через полчаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

"Сегодня, в 05:35, в Службу Спасения поступило сообщение о возгорании здания в результате попадания крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели зафиксировали разрушение и возгорание одноэтажного помещения.

"В 06:05 пожар был локализован, и в 06:29 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС.

Все остальные детали происшествия устанавливаются.

Всего было привлечено 2 единицы техники и 11 спасателей от ГСЧС.

Как сообщалось, российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером Россия запустила четыре ракеты с крымского направления, однако все они были сбиты украинским ПВО.

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Одесса