Утренний ракетный удар в Одесской области: появились новые подробности

Из-за ракетного обстрела в Одесской области в субботу, 4 июня, случился пожар. Ее удалось потушить через полчаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

"Сегодня, в 05:35, в Службу Спасения поступило сообщение о возгорании здания в результате попадания крылатой ракеты", - говорится в сообщении. Прибыв на место, спасатели зафиксировали разрушение и возгорание одноэтажного помещения. "В 06:05 пожар был локализован, и в 06:29 - ликвидирован", - добавили в ГСЧС. Все остальные детали происшествия устанавливаются. Всего было привлечено 2 единицы техники и 11 спасателей от ГСЧС.