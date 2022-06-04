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Ранковий ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиці

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Одеса, Субота 04 червня 2022 11:30
Ранковий ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиці Фото: ранковий ракетний удар на Одещині (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний обстріл на Одещині в суботу, 4 червня, сталася пожежа. Її вдалося загасити за півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеській області.

Ранковий ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиціРанковий ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиціРанковий ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиці

"Сьогодні, о 05:35, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про загорання будівлі внаслідок влучання крилатої ракети", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники зафіксували руйнування та загорання одноповерхового приміщення.

"О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 - ліквідована", - додали в ДСНС.

Усі інші деталі події, наразі, встановлюються.

Всього було залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників від ДСНС.

Як повідомлялось, російські окупанти з самого ранку завдали ракетного удару по Одеській області. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора ввечері Росія запустила чотири ракети з кримського напрямку, однак усі вони були збиті українською ППО.

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