Утренний ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: видео последствий

Известно, что ракетный удар был нанесен около 6 утра. Бетонные осколки разлетелись на десятки метров вокруг.

По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара были разрушены с 3 по 5 этаж. Также разрушены около 10 частных гаражей.

Спасатели с помощью автолестницы эвакуировали жителей. Разведка с помощью дрона показала, что под завалами есть живые люди.

"По состоянию на 08:30 при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме спасен 1 человек", - добавляют спасатели.

Обновлено в 11.44. По данным главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, количество погибших под завалами возросло до 4 человек.