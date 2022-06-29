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Ранковий ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: відео наслідків

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Миколаїв, Середа 29 червня 2022 11:29
Ранковий ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: відео наслідків Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву з ранку 29 червня (facebook.com/MNS.GOV.U)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці в середу, 29 червня, було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. У цьому під'їзді немає прольотів із 3 по 5 поверх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-N".

Відомо, що ракетний удар було завдано близько 6 ранку. Бетонні уламки розлетілися на десятки метрів навколо.

За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару було зруйновано з 3 по 5 поверх. Також зруйновано близько 10 приватних гаражів.

Рятувальники за допомогою автодрабини евакуювали мешканців. Розвідка за допомогою дрона показала, що під завалами живі люди.

"Станом на 08:30 при розборі завалів у п'ятиповерховому житловому будинку врятовано 1 особу", - додають рятувальники.

Оновлено об 11.44. За даними голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, кількість загиблих під завалами зросла до 4 осіб.

Як повідомлялося, кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві 29 червня зросла до трьох. Поранених уже п'ять.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і трьох поранених.

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