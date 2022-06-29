Ранковий ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: відео наслідків
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці в середу, 29 червня, було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. У цьому під'їзді немає прольотів із 3 по 5 поверх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-N".
Відомо, що ракетний удар було завдано близько 6 ранку. Бетонні уламки розлетілися на десятки метрів навколо.
За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару було зруйновано з 3 по 5 поверх. Також зруйновано близько 10 приватних гаражів.
Рятувальники за допомогою автодрабини евакуювали мешканців. Розвідка за допомогою дрона показала, що під завалами живі люди.
"Станом на 08:30 при розборі завалів у п'ятиповерховому житловому будинку врятовано 1 особу", - додають рятувальники.
Оновлено об 11.44. За даними голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, кількість загиблих під завалами зросла до 4 осіб.
Як повідомлялося, кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві 29 червня зросла до трьох. Поранених уже п'ять.
Спочатку повідомлялося про двох загиблих і трьох поранених.
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