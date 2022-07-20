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Утренний ракетный удар по Харькову: среди пострадавших - ребенок

Фото: последствия удара по Харькову (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного удара по Харькову пострадали два человека - 15-летняя девочка и 72-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, из них 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранения. Госпитализирована также 72-летняя женщина", - рассказал он.

По словам главы региона, люди находились у остановки общественного транспорта.

ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram)

"Оккупанты снова ударили по мирному населению", - констатировал Синегубов.

Напомним, утром 20 июля по одному из районов Харькова российские оккупанты нанесли ракетные удары. Власти города призвали жителей без надобности не выходить на улицы города.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших – 13-летний ребенок.

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Харьков