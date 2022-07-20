Утренний ракетный удар по Харькову: среди пострадавших - ребенок

"В результате утренних обстрелов Харькова из реактивных систем залпового огня погибли 3 человека, из них 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего получила ранения. Госпитализирована также 72-летняя женщина", - рассказал он.

По словам главы региона, люди находились у остановки общественного транспорта.

ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram)

"Оккупанты снова ударили по мирному населению", - констатировал Синегубов.